Westamerica Bancorp Aktie
WKN: 884167 / ISIN: US9570901036
|Lukrativer Westamerica Bancorp-Einstieg?
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15.07.2026 16:03:55
NASDAQ Composite Index-Titel Westamerica Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Westamerica Bancorp-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Die Westamerica Bancorp-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Westamerica Bancorp-Aktie letztlich bei 42,39 USD. Wer vor 3 Jahren 100 USD in die Westamerica Bancorp-Aktie investiert hat, hat nun 2,359 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Westamerica Bancorp-Papiers auf 58,62 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 138,29 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +38,29 Prozent.
Jüngst verzeichnete Westamerica Bancorp eine Marktkapitalisierung von 1,38 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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