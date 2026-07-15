Westamerica Bancorp Aktie

Westamerica Bancorp für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 884167 / ISIN: US9570901036

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Lukrativer Westamerica Bancorp-Einstieg? 15.07.2026 16:03:55

NASDAQ Composite Index-Titel Westamerica Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Westamerica Bancorp-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Westamerica Bancorp-Aktie gebracht.

Die Westamerica Bancorp-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Westamerica Bancorp-Aktie letztlich bei 42,39 USD. Wer vor 3 Jahren 100 USD in die Westamerica Bancorp-Aktie investiert hat, hat nun 2,359 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Westamerica Bancorp-Papiers auf 58,62 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 138,29 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +38,29 Prozent.

Jüngst verzeichnete Westamerica Bancorp eine Marktkapitalisierung von 1,38 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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