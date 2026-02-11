NASDAQ Composite Index-Titel Westamerica Bancorp-Aktie: So viel hätte eine Investition in Westamerica Bancorp von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Westamerica Bancorp-Investment gewesen.

Das Westamerica Bancorp-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 44,73 USD. Bei einem Westamerica Bancorp-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 223,564 Westamerica Bancorp-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 10.02.2026 auf 51,92 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11 607,42 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 16,07 Prozent zugenommen.

Alle Westamerica Bancorp-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,29 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at