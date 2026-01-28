NASDAQ Composite Index-Titel Westamerica Bancorp-Aktie: So viel hätte eine Investition in Westamerica Bancorp von vor 3 Jahren gekostet

Investoren, die vor Jahren in Westamerica Bancorp-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 3 Jahren wurden Westamerica Bancorp-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Westamerica Bancorp-Anteile letztlich bei 55,23 USD. Bei einem Westamerica Bancorp-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,811 Westamerica Bancorp-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 27.01.2026 90,69 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 50,09 USD belief. Das entspricht einer Abnahme von 9,31 Prozent.

Der Marktwert von Westamerica Bancorp betrug jüngst 1,24 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at