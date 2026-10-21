Westamerica Bancorp Aktie

Westamerica Bancorp für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 884167 / ISIN: US9570901036

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Langfristige Investition 21.10.2026 16:03:39

NASDAQ Composite Index-Titel Westamerica Bancorp-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Westamerica Bancorp-Investment von vor 10 Jahren verdient

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Westamerica Bancorp-Aktie gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Westamerica Bancorp-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 49,51 USD. Bei einem Westamerica Bancorp-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 201,979 Westamerica Bancorp-Aktien in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 61,00 USD gerechnet, wäre die Investition nun 12 320,74 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 23,21 Prozent gesteigert.

Insgesamt war Westamerica Bancorp zuletzt 1,39 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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