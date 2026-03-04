Westamerica Bancorp Aktie
NASDAQ Composite Index-Titel Westamerica Bancorp-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Westamerica Bancorp von vor 5 Jahren verloren
Vor 5 Jahren wurde das Westamerica Bancorp-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 61,49 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Westamerica Bancorp-Aktie investiert, befänden sich nun 162,628 Westamerica Bancorp-Anteile in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 8 331,44 USD, da sich der Wert eines Westamerica Bancorp-Papiers am 03.03.2026 auf 51,23 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 16,69 Prozent eingebüßt.
Zuletzt verbuchte Westamerica Bancorp einen Börsenwert von 1,24 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
