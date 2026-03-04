Westamerica Bancorp Aktie

Westamerica Bancorp für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 884167 / ISIN: US9570901036

Westamerica Bancorp-Investment 04.03.2026 16:04:15

NASDAQ Composite Index-Titel Westamerica Bancorp-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Westamerica Bancorp von vor 5 Jahren verloren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Westamerica Bancorp-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 5 Jahren wurde das Westamerica Bancorp-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 61,49 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Westamerica Bancorp-Aktie investiert, befänden sich nun 162,628 Westamerica Bancorp-Anteile in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 8 331,44 USD, da sich der Wert eines Westamerica Bancorp-Papiers am 03.03.2026 auf 51,23 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 16,69 Prozent eingebüßt.

Zuletzt verbuchte Westamerica Bancorp einen Börsenwert von 1,24 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

