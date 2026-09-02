Westamerica Bancorp Aktie

Westamerica Bancorp für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 884167 / ISIN: US9570901036

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Investmentbeispiel 02.09.2026 16:03:59

NASDAQ Composite Index-Titel Westamerica Bancorp-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Westamerica Bancorp von vor einem Jahr verdient

Bei einem frühen Westamerica Bancorp-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurde das Westamerica Bancorp-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 49,79 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 20,084 Westamerica Bancorp-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 01.09.2026 auf 58,17 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 168,31 USD wert. Mit einer Performance von +16,83 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Am Markt war Westamerica Bancorp jüngst 1,34 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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