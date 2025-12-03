NASDAQ Composite Index-Titel Westamerica Bancorp-Aktie: So viel Verlust hätte eine Westamerica Bancorp-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Westamerica Bancorp eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Am 03.12.2022 wurde das Westamerica Bancorp-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Westamerica Bancorp-Aktie letztlich bei 61,69 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 162,101 Westamerica Bancorp-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 7 780,84 USD, da sich der Wert einer Westamerica Bancorp-Aktie am 02.12.2025 auf 48,00 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 22,19 Prozent verringert.

Der Börsenwert von Westamerica Bancorp belief sich jüngst auf 1,21 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at