NASDAQ Composite Index-Titel Westamerica Bancorp-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Westamerica Bancorp von vor 5 Jahren angefallen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Westamerica Bancorp-Investment verlieren können.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Westamerica Bancorp-Papier statt. Diesen Handelstag beendeten die Westamerica Bancorp-Anteile bei 63,92 USD. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 1 000 USD in die Westamerica Bancorp-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 15,645 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 861,39 USD, da sich der Wert eines Westamerica Bancorp-Anteils am 28.04.2026 auf 55,06 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 13,86 Prozent vermindert.

Westamerica Bancorp wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,33 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at