Wintrust Financial Aktie
WKN: 908658 / ISIN: US97650W1080
|Dividendenausschüttung
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29.05.2026 16:36:28
NASDAQ Composite Index-Titel Wintrust Financial-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Wintrust Financial Anlegern eine Freude
Im Rahmen der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Wert Wintrust Financial am 28.05.2026 wurde eine Dividende für das Jahr 2025 in Höhe von 2,00 USD je Aktie beschlossen. Die Aktionärsvergütung vergrößerte sich damit im Vorjahresvergleich um 11,11 Prozent. Die Gesamtausschüttung von Wintrust Financial beziffert sich auf 169,42 Mio. USD. Die Gesamtausschüttung erhöhte sich damit im Vorjahresvergleich um 18,24 Prozent.
Entwicklung der Dividendenrendite
Zum NASDAQ-Schluss ging das Wintrust Financial-Papier am Tag der Hauptversammlung bei 150,69 USD aus dem Handel. Der Wintrust Financial-Titel verzeichnet für 2025 eine Dividendenrendite von 1,43 Prozent. Somit verringerte sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich. Damals betrug sie noch 1,44 Prozent.
Vergleich von tatsächlicher Rendite und Kursentwicklung
Innerhalb von 3 Jahren ist der Kurs von Wintrust Financial via NASDAQ 129,05 Prozent gestiegen. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einer Steigerung von 136,04 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.
Dividendenprognose von Dividenden-Titel Wintrust Financial
Für 2026 gehen FactSet-Experten von einer Steigerung der Dividende auf 2,20 USD aus. Die Dividendenrendite würde demzufolge laut FactSet-Schätzungen auf 1,46 Prozent steigen.
Basisdaten von Dividenden-Aktie Wintrust Financial
Der Börsenwert des NASDAQ Composite Index-Unternehmens Wintrust Financial beläuft sich aktuell auf 10,162 Mrd. USD. Das Wintrust Financial-KGV beträgt aktuell 12,26. Der Umsatz von Wintrust Financial belief sich in 2025 auf 4,215 Mrd. USD. Das EPS summierte sich derweil auf 11,40 USD.
Redaktion finanzen.at
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