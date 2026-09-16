Wintrust Financial Aktie

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WKN: 908658 / ISIN: US97650W1080

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Langfristige Performance 16.09.2026 16:03:38

NASDAQ Composite Index-Titel Wintrust Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Wintrust Financial von vor 10 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Wintrust Financial-Aktie gebracht.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der Wintrust Financial-Aktie statt. Zum Handelsende standen Wintrust Financial-Anteile an diesem Tag bei 54,83 USD. Wer vor 10 Jahren 10 000 USD in die Wintrust Financial-Aktie investiert hat, hat nun 182,382 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 27 625,39 USD, da sich der Wert eines Wintrust Financial-Anteils am 15.09.2026 auf 151,47 USD belief. Mit einer Performance von +176,25 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Insgesamt war Wintrust Financial zuletzt 10,24 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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