NASDAQ Composite Index-Titel Wintrust Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Wintrust Financial von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Wintrust Financial-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Vor 10 Jahren wurde das Wintrust Financial-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Wintrust Financial-Anteile bei 46,41 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 215,471 Wintrust Financial-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 31 809,95 USD, da sich der Wert einer Wintrust Financial-Aktie am 06.01.2026 auf 147,63 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 218,10 Prozent gesteigert.

Wintrust Financial war somit zuletzt am Markt 9,75 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at