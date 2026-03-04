NASDAQ Composite Index-Titel Wintrust Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Wintrust Financial von vor 10 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Wintrust Financial-Aktien gewesen.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit Wintrust Financial-Anteilen statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 45,40 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Wintrust Financial-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 22,026 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 3 199,56 USD, da sich der Wert einer Wintrust Financial-Aktie am 03.03.2026 auf 145,26 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 219,96 Prozent.

Der Marktwert von Wintrust Financial betrug jüngst 9,87 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at