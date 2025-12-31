NASDAQ Composite Index-Titel Wintrust Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Wintrust Financial von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren wurde die Wintrust Financial-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Wintrust Financial-Aktie betrug an diesem Tag 61,09 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 163,693 Wintrust Financial-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 23 092,16 USD, da sich der Wert eines Wintrust Financial-Papiers am 30.12.2025 auf 141,07 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 130,92 Prozent erhöht.

Zuletzt verbuchte Wintrust Financial einen Börsenwert von 9,47 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at