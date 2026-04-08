Wintrust Financial Aktie
WKN: 908658 / ISIN: US97650W1080
|Profitabler Wintrust Financial-Einstieg?
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08.04.2026 16:04:06
NASDAQ Composite Index-Titel Wintrust Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Wintrust Financial von vor einem Jahr eingebracht
Vor 1 Jahr wurde die Wintrust Financial-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Wintrust Financial-Aktie an diesem Tag bei 95,17 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Wintrust Financial-Aktie investiert hätte, hätte er nun 1,051 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 07.04.2026 auf 140,45 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 147,58 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 47,58 Prozent vermehrt.
Wintrust Financial wurde am Markt mit 9,44 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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