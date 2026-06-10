NASDAQ Composite Index-Titel Wintrust Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Wintrust Financial-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Wintrust Financial-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Wintrust Financial-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Wintrust Financial-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 70,26 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das Wintrust Financial-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,423 Wintrust Financial-Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 09.06.2026 220,89 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 155,20 USD belief. Aus 100 USD wurden somit 220,89 USD, was einer positiven Performance von 120,89 Prozent entspricht.

Wintrust Financial wurde am Markt mit 10,23 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at