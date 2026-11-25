Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Wintrust Financial gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Wintrust Financial-Papier statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Wintrust Financial-Anteile 84,50 USD wert. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Wintrust Financial-Aktie investiert, befänden sich nun 1,183 Wintrust Financial-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 24.11.2026 176,56 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 149,19 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 76,56 Prozent gesteigert.

Wintrust Financial markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 9,99 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at