Wintrust Financial Aktie
WKN: 908658 / ISIN: US97650W1080
|Hochrechnung
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04.11.2026 16:03:36
NASDAQ Composite Index-Titel Wintrust Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Wintrust Financial-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Wintrust Financial-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 91,89 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,088 Wintrust Financial-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 169,08 USD, da sich der Wert eines Wintrust Financial-Papiers am 03.11.2026 auf 155,37 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 69,08 Prozent erhöht.
Wintrust Financial war somit zuletzt am Markt 10,63 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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