Wintrust Financial Aktie
WKN: 908658 / ISIN: US97650W1080
|Performance im Blick
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08.07.2026 16:04:23
NASDAQ Composite Index-Titel Wintrust Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Wintrust Financial von vor 3 Jahren abgeworfen
Die Wintrust Financial-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Wintrust Financial-Papier bei 73,97 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Wintrust Financial-Aktie investiert hätte, hätte er nun 13,519 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 07.07.2026 2 182,64 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 161,45 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +118,26 Prozent.
Der Marktwert von Wintrust Financial betrug jüngst 10,97 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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