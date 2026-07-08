NASDAQ Composite Index-Titel Wintrust Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Wintrust Financial von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Wintrust Financial-Investment gewesen.

Die Wintrust Financial-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Wintrust Financial-Papier bei 73,97 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Wintrust Financial-Aktie investiert hätte, hätte er nun 13,519 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 07.07.2026 2 182,64 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 161,45 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +118,26 Prozent.

Der Marktwert von Wintrust Financial betrug jüngst 10,97 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at