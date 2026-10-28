Wintrust Financial Aktie
WKN: 908658 / ISIN: US97650W1080
|Profitable Wintrust Financial-Investition?
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28.10.2026 16:03:51
NASDAQ Composite Index-Titel Wintrust Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Wintrust Financial von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor 3 Jahren wurde die Wintrust Financial-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Wintrust Financial-Papier 72,91 USD wert. Bei einem Investment von 10 000 USD in Wintrust Financial-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 137,155 Wintrust Financial-Aktien. Die gehaltenen Wintrust Financial-Anteile wären am 27.10.2026 20 681,66 USD wert, da der Schlussstand 150,79 USD betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 106,82 Prozent angezogen.
Wintrust Financial wurde am Markt mit 10,19 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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