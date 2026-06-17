NASDAQ Composite Index-Titel Wintrust Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Wintrust Financial-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Vor 5 Jahren wurde das Wintrust Financial-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Wintrust Financial-Anteile betrug an diesem Tag 77,39 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Wintrust Financial-Aktie investiert, befänden sich nun 12,922 Wintrust Financial-Anteile in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2 031,14 USD, da sich der Wert eines Wintrust Financial-Papiers am 16.06.2026 auf 157,19 USD belief. Mit einer Performance von +103,11 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Am Markt war Wintrust Financial jüngst 10,56 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at