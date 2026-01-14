Wintrust Financial Aktie
WKN: 908658 / ISIN: US97650W1080
|Wintrust Financial-Anlage im Blick
|
14.01.2026 16:04:17
NASDAQ Composite Index-Titel Wintrust Financial-Aktie: So viel hätte eine Investition in Wintrust Financial von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden Wintrust Financial-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 130,34 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 0,767 Wintrust Financial-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 13.01.2026 109,83 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 143,15 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +9,83 Prozent.
Der Börsenwert von Wintrust Financial belief sich jüngst auf 9,62 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!