NASDAQ Composite Index-Titel Wintrust Financial-Aktie: So viel hätte eine Investition in Wintrust Financial von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Wintrust Financial-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurden Wintrust Financial-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 130,34 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 0,767 Wintrust Financial-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 13.01.2026 109,83 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 143,15 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +9,83 Prozent.

Der Börsenwert von Wintrust Financial belief sich jüngst auf 9,62 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at