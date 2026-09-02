Wintrust Financial Aktie
WKN: 908658 / ISIN: US97650W1080
|Wintrust Financial-Anlage unter der Lupe
|
02.09.2026 16:03:59
NASDAQ Composite Index-Titel Wintrust Financial-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Wintrust Financial-Investment von vor 3 Jahren verdient
Am 02.09.2023 wurde das Wintrust Financial-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 79,56 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Wintrust Financial-Aktie investiert, befänden sich nun 1,257 Wintrust Financial-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 01.09.2026 auf 148,74 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 186,95 USD wert. Damit wäre die Investition um 86,95 Prozent gestiegen.
Zuletzt ergab sich für Wintrust Financial eine Börsenbewertung in Höhe von 10,17 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Wintrust Financial Corp.
Analysen zu Wintrust Financial Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Wintrust Financial Corp.
|130,00
|-0,76%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX höher -- DAX in Grün -- Vorsichtiger Handel an US-Börsen erwartet -- Asiens Börsen schließen gespalten
Der heimische Markt präsentiert sich am Donnerstag mit Gewinnen. Der deutsche Leitindex legt ebenfalls leicht zu. Die US-Börsen dürften ohne große Ausschläge starten. An den Märkten in Asien ging es am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.