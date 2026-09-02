NASDAQ Composite Index-Titel Wintrust Financial-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Wintrust Financial-Investment von vor 3 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in Wintrust Financial-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Am 02.09.2023 wurde das Wintrust Financial-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 79,56 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Wintrust Financial-Aktie investiert, befänden sich nun 1,257 Wintrust Financial-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 01.09.2026 auf 148,74 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 186,95 USD wert. Damit wäre die Investition um 86,95 Prozent gestiegen.

Zuletzt ergab sich für Wintrust Financial eine Börsenbewertung in Höhe von 10,17 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at