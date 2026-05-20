NASDAQ Composite Index-Titel Wintrust Financial-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Wintrust Financial-Investment von vor 5 Jahren verdient

Anleger, die vor Jahren in Wintrust Financial-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Die Wintrust Financial-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 76,58 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 1,306 Wintrust Financial-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 19.05.2026 auf 146,30 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 191,04 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +91,04 Prozent.

Wintrust Financial erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 9,90 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at