Wintrust Financial Aktie
WKN: 908658 / ISIN: US97650W1080
|Profitables Wintrust Financial-Investment?
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20.05.2026 16:04:04
NASDAQ Composite Index-Titel Wintrust Financial-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Wintrust Financial-Investment von vor 5 Jahren verdient
Die Wintrust Financial-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 76,58 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 1,306 Wintrust Financial-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 19.05.2026 auf 146,30 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 191,04 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +91,04 Prozent.
Wintrust Financial erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 9,90 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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