Wintrust Financial Aktie
WKN: 908658 / ISIN: US97650W1080
|Wintrust Financial-Performance
|
14.10.2026 16:03:54
NASDAQ Composite Index-Titel Wintrust Financial-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Wintrust Financial von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der Wintrust Financial-Aktie statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 54,17 USD. Wer vor 10 Jahren 100 USD in die Wintrust Financial-Aktie investiert hat, hat nun 1,846 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Wintrust Financial-Papiers auf 142,79 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 263,60 USD wert. Aus 100 USD wurden somit 263,60 USD, was einer positiven Performance von 163,60 Prozent entspricht.
Der Börsenwert von Wintrust Financial belief sich zuletzt auf 9,65 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Wintrust Financial Corp.
Analysen zu Wintrust Financial Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Wintrust Financial Corp.
|127,00
|0,79%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerZinssorgen belasten: ATX schließt deutlich schwächer -- DAX schlussendlich fester -- Asiens Börsen letztlich tiefrot
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich klar im Minus, während der deutsche Leitindex moderat aufwärts tendierte. Der Dow legt im Donnerstagshandel zu. An den Märkten in Asien ging es am Donnerstag tief abwärts.