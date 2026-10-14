Wintrust Financial Aktie

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WKN: 908658 / ISIN: US97650W1080

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Wintrust Financial-Performance 14.10.2026 16:03:54

NASDAQ Composite Index-Titel Wintrust Financial-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Wintrust Financial von vor 10 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Wintrust Financial gewesen.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der Wintrust Financial-Aktie statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 54,17 USD. Wer vor 10 Jahren 100 USD in die Wintrust Financial-Aktie investiert hat, hat nun 1,846 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Wintrust Financial-Papiers auf 142,79 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 263,60 USD wert. Aus 100 USD wurden somit 263,60 USD, was einer positiven Performance von 163,60 Prozent entspricht.

Der Börsenwert von Wintrust Financial belief sich zuletzt auf 9,65 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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