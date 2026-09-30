NASDAQ Composite Index-Titel Wintrust Financial-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Wintrust Financial von vor 3 Jahren verdient

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit Wintrust Financial-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 75,50 USD wert. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 USD in die Wintrust Financial-Aktie investierten, hätten nun 13,245 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs des Wintrust Financial-Papiers auf 143,49 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 900,53 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 90,05 Prozent zugenommen.

Am Markt war Wintrust Financial jüngst 9,72 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at