NASDAQ Composite Index-Titel Woodward-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Woodward von vor 10 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Woodward-Aktien gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Woodward-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Woodward-Aktie letztlich bei 63,51 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 15,746 Woodward-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 11.11.2026 auf 338,55 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 5 330,66 USD wert. Damit wäre die Investition 433,07 Prozent mehr wert.

Alle Woodward-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 19,72 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at