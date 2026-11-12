Woodward Aktie
WKN: 919406 / ISIN: US9807451037
|Lohnende Woodward-Anlage?
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12.11.2026 16:03:44
NASDAQ Composite Index-Titel Woodward-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Woodward von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren wurden Woodward-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Woodward-Aktie letztlich bei 63,51 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 15,746 Woodward-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 11.11.2026 auf 338,55 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 5 330,66 USD wert. Damit wäre die Investition 433,07 Prozent mehr wert.
Alle Woodward-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 19,72 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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