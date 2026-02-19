NASDAQ Composite Index-Titel Woodward-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Woodward von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Woodward-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Am 19.02.2023 wurde die Woodward-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Woodward-Papier bei 101,34 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 98,678 Woodward-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Woodward-Papiere wären am 18.02.2026 38 719,16 USD wert, da der Schlussstand 392,38 USD betrug. Die Steigerung von 10 000 USD zu 38 719,16 USD entspricht einer Performance von +287,19 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Woodward eine Börsenbewertung in Höhe von 22,98 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at