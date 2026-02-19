Woodward Aktie

Woodward für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 919406 / ISIN: US9807451037

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Woodward-Anlage im Blick 19.02.2026 16:06:03

NASDAQ Composite Index-Titel Woodward-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Woodward von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Woodward-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Am 19.02.2023 wurde die Woodward-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Woodward-Papier bei 101,34 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 98,678 Woodward-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Woodward-Papiere wären am 18.02.2026 38 719,16 USD wert, da der Schlussstand 392,38 USD betrug. Die Steigerung von 10 000 USD zu 38 719,16 USD entspricht einer Performance von +287,19 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Woodward eine Börsenbewertung in Höhe von 22,98 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Woodward Inc.

mehr Nachrichten