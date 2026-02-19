Woodward Aktie
WKN: 919406 / ISIN: US9807451037
|Woodward-Anlage im Blick
|
19.02.2026 16:06:03
NASDAQ Composite Index-Titel Woodward-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Woodward von vor 3 Jahren abgeworfen
Am 19.02.2023 wurde die Woodward-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Woodward-Papier bei 101,34 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 98,678 Woodward-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Woodward-Papiere wären am 18.02.2026 38 719,16 USD wert, da der Schlussstand 392,38 USD betrug. Die Steigerung von 10 000 USD zu 38 719,16 USD entspricht einer Performance von +287,19 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Woodward eine Börsenbewertung in Höhe von 22,98 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Woodward Inc.
|
19.02.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Woodward-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Woodward von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
12.02.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Woodward-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Woodward-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
05.02.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Woodward-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Woodward von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
03.02.26
|Börse New York: NASDAQ Composite letztendlich mit Abgaben (finanzen.at)
|
03.02.26
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ Composite präsentiert sich am Nachmittag schwächer (finanzen.at)
|
03.02.26
|Zurückhaltung in New York: NASDAQ Composite verbucht mittags Verluste (finanzen.at)
|
03.02.26
|Zurückhaltung in New York: NASDAQ Composite legt zum Start den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
01.02.26
|Ausblick: Woodward präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)