Woodward Aktie
WKN: 919406 / ISIN: US9807451037
|Frühe Anlage
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19.03.2026 16:04:01
NASDAQ Composite Index-Titel Woodward-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Woodward von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der Woodward-Aktie statt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 89,39 USD. Wer vor 3 Jahren 100 USD in die Woodward-Aktie investiert hat, hat nun 1,119 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 416,85 USD, da sich der Wert eines Woodward-Anteils am 18.03.2026 auf 372,62 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 316,85 Prozent.
Alle Woodward-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 22,33 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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