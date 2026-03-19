NASDAQ Composite Index-Titel Woodward-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Woodward von vor 3 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in Woodward-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der Woodward-Aktie statt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 89,39 USD. Wer vor 3 Jahren 100 USD in die Woodward-Aktie investiert hat, hat nun 1,119 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 416,85 USD, da sich der Wert eines Woodward-Anteils am 18.03.2026 auf 372,62 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 316,85 Prozent.

Alle Woodward-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 22,33 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at