Woodward-Anlage unter der Lupe 01.01.2026 16:03:58

NASDAQ Composite Index-Titel Woodward-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Woodward von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Woodward-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS feiertags-bedingt kein Handel mit Woodward-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Woodward-Papier 121,53 USD wert. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 8,228 Woodward-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 2 487,62 USD, da sich der Wert einer Woodward-Aktie am 31.12.2025 auf 302,32 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 148,76 Prozent angewachsen.

Die Marktkapitalisierung von Woodward bezifferte sich zuletzt auf 18,15 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

