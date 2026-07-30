Woodward Aktie
WKN: 919406 / ISIN: US9807451037
|Rentables Woodward-Investment?
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30.07.2026 16:03:48
NASDAQ Composite Index-Titel Woodward-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Woodward von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit dem Woodward-Papier statt. Zur Schlussglocke war das Woodward-Papier an diesem Tag 266,10 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Woodward-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 3,758 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 29.07.2026 1 448,40 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 385,42 USD belief. Damit wäre die Investition 44,84 Prozent mehr wert.
Zuletzt ergab sich für Woodward eine Börsenbewertung in Höhe von 24,62 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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