NASDAQ Composite Index-Titel Woodward-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Woodward-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Woodward-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 57,86 USD wert. Wer vor 10 Jahren 100 USD in die Woodward-Aktie investiert hat, hat nun 1,728 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 22.07.2026 auf 404,59 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 699,26 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 599,26 Prozent gesteigert.

Zuletzt ergab sich für Woodward eine Börsenbewertung in Höhe von 24,13 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at