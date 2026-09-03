Woodward Aktie
WKN: 919406 / ISIN: US9807451037
|Profitable Woodward-Anlage?
|
03.09.2026 16:03:50
NASDAQ Composite Index-Titel Woodward-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Woodward-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurde die Woodward-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Woodward-Aktie 129,85 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in das Woodward-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,770 Woodward-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 258,39 USD, da sich der Wert eines Woodward-Anteils am 02.09.2026 auf 335,52 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 158,39 Prozent vermehrt.
Jüngst verzeichnete Woodward eine Marktkapitalisierung von 19,90 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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