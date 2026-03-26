NASDAQ Composite Index-Titel Woodward-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Woodward-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Woodward-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Woodward-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 123,34 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Woodward-Aktie investiert hätte, hätte er nun 8,108 Anteile im Depot. Die gehaltenen Woodward-Aktien wären am 25.03.2026 3 016,70 USD wert, da der Schlussstand 372,08 USD betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 201,67 Prozent gesteigert.

Woodward wurde jüngst mit einem Börsenwert von 22,17 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at