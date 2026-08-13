NASDAQ Composite Index-Titel Woodward-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Woodward-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Woodward-Aktie gebracht.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem Woodward-Papier statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 116,75 USD. Wer vor 5 Jahren 100 USD in die Woodward-Aktie investiert hat, hat nun 0,857 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 310,66 USD, da sich der Wert einer Woodward-Aktie am 12.08.2026 auf 362,70 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 210,66 Prozent zugenommen.

Woodward markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 21,09 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at