WKN: 919406 / ISIN: US9807451037

Rentabler Woodward-Einstieg? 12.02.2026 16:04:35

NASDAQ Composite Index-Titel Woodward-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Woodward-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren Woodward-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Woodward-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 190,95 USD wert. Wer vor 1 Jahr 1 000 USD in die Woodward-Aktie investiert hat, hat nun 5,237 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 11.02.2026 auf 389,61 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 040,38 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 104,04 Prozent gesteigert.

Zuletzt ergab sich für Woodward eine Börsenbewertung in Höhe von 23,37 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

