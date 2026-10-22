Woodward Aktie
WKN: 919406 / ISIN: US9807451037
|Lohnende Woodward-Investition?
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22.10.2026 16:03:46
NASDAQ Composite Index-Titel Woodward-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Woodward-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Vor 1 Jahr wurde das Woodward-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Woodward-Aktie betrug an diesem Tag 247,40 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Woodward-Papier investiert hätte, hätte er nun 4,042 Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 314,27 USD, da sich der Wert eines Woodward-Anteils am 21.10.2026 auf 325,15 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 31,43 Prozent gleich.
Insgesamt war Woodward zuletzt 19,06 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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