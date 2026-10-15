Woodward Aktie

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WKN: 919406 / ISIN: US9807451037

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Lohnendes Woodward-Investment? 15.10.2026 16:03:55

NASDAQ Composite Index-Titel Woodward-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Woodward von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Woodward-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Woodward-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 59,21 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Woodward-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,689 Woodward-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Woodward-Papiers auf 328,53 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 554,86 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +454,86 Prozent.

Woodward wurde jüngst mit einem Börsenwert von 19,66 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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