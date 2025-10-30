NASDAQ Composite Index-Titel Woodward-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Woodward-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Woodward-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurden Woodward-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 92,80 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 107,759 Woodward-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 267,38 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 28 812,50 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 188,13 Prozent vermehrt.

Der Woodward-Wert an der Börse wurde auf 15,97 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at