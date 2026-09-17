NASDAQ Composite Index-Titel Woodward-Aktie: So viel hätte eine Investition in Woodward von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Woodward-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren wurde das Woodward-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Woodward-Papier bei 59,45 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 10 000 USD in die Woodward-Aktie investierten, hätten nun 168,209 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Woodward-Papiere wären am 16.09.2026 53 566,02 USD wert, da der Schlussstand 318,45 USD betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 435,66 Prozent angewachsen.

Der Börsenwert von Woodward belief sich zuletzt auf 18,87 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at