NASDAQ Composite Index-Titel Woodward-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Woodward-Investment von vor 5 Jahren verdient

Bei einem frühen Woodward-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurde die Woodward-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 115,11 USD. Wer vor 5 Jahren 10 000 USD in die Woodward-Aktie investiert hat, hat nun 86,873 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Woodward-Papiere wären am 07.10.2026 28 168,71 USD wert, da der Schlussstand 324,25 USD betrug. Damit wäre die Investition um 181,69 Prozent gestiegen.

Der Marktwert von Woodward betrug jüngst 19,62 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at