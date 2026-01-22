NASDAQ Composite Index-Titel Woodward-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Woodward von vor 3 Jahren verdient

Vor Jahren in Woodward-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Woodward-Papier statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 106,99 USD. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 1 000 USD in die Woodward-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 9,347 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 21.01.2026 auf 335,42 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3 135,06 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 213,51 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Woodward eine Börsenbewertung in Höhe von 19,70 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at