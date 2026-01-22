Woodward Aktie
WKN: 919406 / ISIN: US9807451037
|Rentable Woodward-Anlage?
|
22.01.2026 16:04:31
NASDAQ Composite Index-Titel Woodward-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Woodward von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Woodward-Papier statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 106,99 USD. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 1 000 USD in die Woodward-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 9,347 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 21.01.2026 auf 335,42 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3 135,06 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 213,51 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Woodward eine Börsenbewertung in Höhe von 19,70 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Woodward Inc.
Analysen zu Woodward Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Woodward Inc.
|278,00
|-1,42%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen höher
Am Freitag bewegen sich die wichtigsten asiatischen Indizes auf grünem Terrain.