NASDAQ Composite Index-Titel Woodward-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Woodward von vor einem Jahr verdient

Das wäre der Verdienst eines frühen Woodward-Einstiegs gewesen.

Das Woodward-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 183,66 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 0,544 Woodward-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 14.01.2026 gerechnet (331,25 USD), wäre das Investment nun 180,36 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 80,36 Prozent vermehrt.

Alle Woodward-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 19,72 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at