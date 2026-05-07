Woodward Aktie

Woodward für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 919406 / ISIN: US9807451037

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Rentable Woodward-Investition? 07.05.2026 16:03:50

NASDAQ Composite Index-Titel Woodward-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Woodward von vor einem Jahr verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Woodward-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 1 Jahr wurde das Woodward-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 194,21 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Woodward-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 5,149 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 06.05.2026 1 969,11 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 382,42 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 96,91 Prozent zugenommen.

Woodward markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 21,82 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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