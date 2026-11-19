Anleger, die vor Jahren in Woodward-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Woodward-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 259,41 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 38,549 Woodward-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Woodward-Papiers auf 319,07 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12 299,83 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 23,00 Prozent vermehrt.

Woodward wurde jüngst mit einem Börsenwert von 18,32 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at