World Acceptance Aktie
WKN: 892493 / ISIN: US9814191048
|Performance unter der Lupe
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29.04.2026 16:04:25
NASDAQ Composite Index-Titel World Acceptance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in World Acceptance von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor 10 Jahren wurden World Acceptance-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 43,39 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in das World Acceptance-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 230,468 World Acceptance-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des World Acceptance-Papiers auf 154,69 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 35 651,07 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 256,51 Prozent.
Der Marktwert von World Acceptance betrug jüngst 757,22 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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