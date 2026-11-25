World Acceptance Aktie
WKN: 892493 / ISIN: US9814191048
|World Acceptance-Anlage unter der Lupe
|
25.11.2026 16:03:52
NASDAQ Composite Index-Titel World Acceptance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in World Acceptance von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der World Acceptance-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 113,05 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 88,456 World Acceptance-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 11 977,00 USD, da sich der Wert eines World Acceptance-Anteils am 24.11.2026 auf 135,40 USD belief. Mit einer Performance von +19,77 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Der World Acceptance-Wert an der Börse wurde auf 611,82 Mio. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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