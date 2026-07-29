NASDAQ Composite Index-Titel World Acceptance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in World Acceptance von vor einem Jahr eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die World Acceptance-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurde die World Acceptance-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der World Acceptance-Aktie betrug an diesem Tag 159,13 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das World Acceptance-Papier investiert hätte, hätte er nun 0,628 Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 28.07.2026 gerechnet (189,65 USD), wäre die Investition nun 119,18 USD wert. Damit wäre die Investition um 19,18 Prozent gestiegen.

Alle World Acceptance-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 912,33 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at