Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in World Acceptance-Aktien gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurde die World Acceptance-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 132,08 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 7,571 World Acceptance-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 054,82 USD, da sich der Wert eines World Acceptance-Papiers am 17.11.2026 auf 139,32 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 5,48 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von World Acceptance belief sich zuletzt auf 610,49 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at