World Acceptance Aktie
WKN: 892493 / ISIN: US9814191048
|World Acceptance-Investition im Blick
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08.04.2026 16:04:06
NASDAQ Composite Index-Titel World Acceptance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein World Acceptance-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Am 08.04.2025 wurde das World Acceptance-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 113,63 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die World Acceptance-Aktie investiert hätte, hätte er nun 88,005 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 12 814,40 USD, da sich der Wert eines World Acceptance-Anteils am 07.04.2026 auf 145,61 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 28,14 Prozent.
World Acceptance erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 707,79 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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