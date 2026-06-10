World Acceptance Aktie
WKN: 892493 / ISIN: US9814191048
|World Acceptance-Anlage unter der Lupe
|
10.06.2026 16:04:01
NASDAQ Composite Index-Titel World Acceptance-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in World Acceptance von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem World Acceptance-Papier statt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 123,02 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das World Acceptance-Papier investiert hätte, befänden sich nun 81,288 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 09.06.2026 13 778,25 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 169,50 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +37,78 Prozent.
World Acceptance wurde jüngst mit einem Börsenwert von 791,35 Mio. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!